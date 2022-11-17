ULUTEK, teknolojinin en'lerini ödüllendirdi

Fak oluşturan çalışmalara imza atan firmalar, ULUTEK tarafından düzenlenen teknolojinin 'en'leriyle ödüle layık görüldü.

ULUTEK Teknopark, bünyesinde çalışmalarını sürdüren firmalar, yürütülen Ar-Ge çalışmalarına yönelik Teknolojinin 'en'leri Ödül Töreni ile başarılarını taçlandırdı. ULUTEK Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “ULUTEK Teknopark bünyesindeki tüm firmalarımız yeni ekonominin aktörleri. Bursa, 14. yüzyıldan başlayarak ticarette, üretimde, ekonomide çok ciddi bir güce sahip. Geçmişten gelen gücümüzü ekonomik değere dönüştürenler, girişimcilerimiz. Geçmişten gelen değerleri bugünün çağdaş yapısında ekonomik değere dönüştüremeyenler yok olup gider. Yeni ekonomi dediğimiz bu süreçte Ar-Ge, inovasyon, dijitalleşme konuşulurken yeni iş modellerine ihtiyacımız var. ULUTEK Teknopark bu anlamda akademik aklı, ekonomiye dönüştüreceğimiz önemli bir dönüşüm merkezi. Fiziki altyapının da öneminin farkındayız. ULUTEK Yönetim Kurulu'nda aldığımız kararla yeni bir yatırımı hayata geçireceğiz. Avrupa'nın en önemli teknoloji geliştirme merkezlerinden Fransa Nice'teki Sophia Antipolis ile iş birliklerimiz var. Buna benzer bir projeyi hayata geçireceğiz. Asıl büyük projemiz ise 420 bin metrekarelik kapalı alana sahip, ülkemizdeki Ar-Ge ve inovasyon ekosistemine hizmet eden bir bölge olacak. Aldığımız karar, bunun ilk adımı olacak” diye konuştu.

ULUTEK Teknopark ve Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin çalışmalarını son derece başarılı bulduğunu belirten ULUTEK Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise, "ULUTEK Teknopark iştiraklerle kurulmuş, üniversite-sanayi arasında köprü olmuş, teknoloji geliştirme bölgesi olarak hizmet veriyor. Bu işler, bir kültür meselesi ve bir anda olmuyor. Bu gelişimi sağladıkça, üniversite kazanıyor, Bursa ve tüm insanlık kazanıyor. Ülkemizde 45-50 yıllık üniversiteler, dünya sıralamasında ilk binde yer alamıyor. Üniversite olarak biz bin 200'ün üzerinde sıralamalarda yer alıyoruz. Ama bir parametre var ki, üniversitelerin sanayi ve endüstri ile ilişkileri ve biz buraya ilk başvurumuzda 716'ncı sırada yer aldık. Bu yıl ise 663'üncü sıraya taşıdık. Hedefimiz, ilk 500 arasına girmek. Bursa'nın bu potansiyeli var. Bunun ortaya çıkmasında da ULUTEK'in, çok büyük katkısı var. Gerekli adımları atabilirsek 10 yıl sonra ULUTEK Teknopark, parmakla gösterilen bir teknoloji geliştirme bölgesi olacak” dedi.

ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz de, “Bu yıl ilkini düzenlediğimiz bu ödül töreni ile firmalarımızı ödüllendirmek, takdir etmek ve motivasyonlarını artırmak istedik. Aynı zamanda diğer firmalara da örnek teşkil etmesini hedefliyoruz. ‘Marifet iltifata tabidir' diye bir söz var ve bu törenle sözün gereğini yapmış olduk. Bu törende ödül alan firmaların tespitinde 2021 yılı verileri incelenmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teknokentleri değerlendirme kriterleri baz alınarak 6 kategori belirlenmiştir. Ödül alanları tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ayrıca ödül töreninin sonunda Geleneksel ULUTEK Teknopark Halı Saha Futbol Turnuvası'nın kazananlarına da kupaları takdim edildi.