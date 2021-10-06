ULUTEK'te sivil havacılıkta tarihi adım

ULUTEK Teknopark'ta faaliyet gösteren Bizpark Bilişim, Uçaksan markasıyla sivil havacılıkta bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. 2 kişilik yolcu uçağı için gün sayılıyor.

ULUTEK Teknopark'ta faaliyetlerini sürdüren Bizpark Bilişim Şirketi, Uçaksan markasıyla sivil havacılıkta bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ'dan sonra ilk sivil uçak girişimine 2018'da başlayan Bizpark Bilişim Şirketi'nin ULUTEK Teknopark'taki yönetim ofisini ve Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (Kayapa OSB) üretim tesisini ziyaret misafirlerine bilgi veren Bizpark Bilişim Şirketi Kurucu Ortağı Emre Balcı, “T200, kamunun Türk Havacılık Uzay Sanayi şirketinin Hürkuş uçağından sonra özel bir girişim tarafından yapılan ilk uçak olacak. Böyle bir projeye imza attığımız için gururluyuz. Uçak, tamamlanma aşamasına geldi. Sertifikasyon çalışmalarından sonra uçuşlara başlayacak. Uçağımız gerek 750 kiloluk kalkış ağırlığı, gerekse diğer özellikleriyle dünyadaki rakipleriyle rekabet edebilecek nitelikte. Hedefimiz, Türkiye'nin VLA sınıfında dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmesini sağlamak. 2 kişilik uçaktan sonra 6 kişilik yolcu uçağını da projelendireceğiz” diye konuştu.