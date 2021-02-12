ULUTEK'ten ikinci kira indirimi

Yüksek performans gösteren firmalar için de yüzde 30'a kadar özel kira indirimi uygulanmaya devam edecek.

ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu, pandemi sürecinde firmaların giderlerini azaltmak için bir kez daha kolları sıvadı. Yaz aylarında 3 ay süreyle uygulanan yüzde 25'lik işletme bedeli indirimi sonrası yeni adımlar atıldı.

ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Genel Müdürü, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Karagöz, Koronavirüs ile mücadele kapsamında işletmelerin beklentisini karşılamak istedikleri için aylık işletme bedellerine yönelik indirim kararı aldıklarını açıkladı. Karagöz, “2021 yılında firmaların kira bedellerinde yüzde 12 oranında bir artış oldu. Fakat pandemi şartlarını göz önünde bulundurarak bu artışın tamamını uygulamama kararı aldık. Ocak ayından itibaren geçerli olacak şekilde, firmaların işletme bedellerindeki artışı 10 ay süre ile yüzde 50 indirimli olarak uygulayacağız” diye konuştu.

Dünyanın pandemi ile mücadele bakımından zor bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Prof. Dr. İrfan Karagöz, “Yönetim Kurulu olarak bölgedeki işletmeleri desteklemek adına bir başka indirime daha devam etme kararı aldık. Bu kapsamda performansı yüksek olan firmalara yüzde 30'a kadar kira bedeli indirimi sağlamaya devam edeceğiz. Firmaların bu destekten faydalanmaları için yüksek performans göstermeleri gerekiyor. Proje sayısı, patent sayısı, cirosu, ihracatı yüksek olan firmalar yüzde 30'a kadar indirim alabiliyor. Yüksek performans kriteri doğrultusunda geçen yıl da 31 firmamıza yüzde 22'ye varan indirimler uyguladık. Bu indirim ile firmalarımızı, performanslarını arttırmaya teşvik ediyoruz. Firmalarımız, bu destekten istifade etsinler. Bu indirim, firmalara bir yıl boyunca uygulanacak. Bu şekilde her yıl firmalarımızın performanslarını takip ediyoruz. Pandemi sürecindeki gelişmelere paralel olarak yeni çalışmalar da yapılabilir” dedi.