ULUTÖMER'den misafir öğrencilere iftar

350'den fazla öğrencinin katıldığı programda oruçlar hep birlikte açıldı.

ULUTÖMER Yerleşkesi'nde düzenlenen organizasyonda Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, fakülte dekanları, idari personel, akademisyenler ve öğrenciler bir arada iftar yaptı.

Programda öğrencilere hitap eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türkiye genelinde 300 bin civarında ve 170 farklı ülkeden öğrenci bulunduğunu açıkladı. Mevzuat gereği kağıt üstünde yabancı öğrenci yazıldığını, ancak her zaman misafir öğrenci diye hitap ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Üniversitemizde 128 ülkeden yaklaşık 6600 öğrencimiz var. ULUTÖMER ise hali hazırda 350 öğrencimiz Türkçe eğitimi almaya devam ediyor. Misafir öğrencilerimizi, kendi milletimizden öğrencilerle aynı düzeyde kabul ediyoruz. Misafir bizim başımızın tacıdır. Türkiye'nin başta gönül coğrafyası olmak üzere; tarih boyunca birliktelik yaşadığı ve kültürel anlamda ortak değerleri paylaştığı, dost veya kardeş olarak kabul ettiği, dünyanın farklı bölgelerinden ülkemize gelen her bireyin öncelikle Türkiye dostu olarak yetişmesini arzu ediyoruz. Bunu da asırlar boyu batının sömürdüğü anlayışla değil, gelecekte daha yaşanabilir bir dünya kurmak için gönül birliği yapabilmek amacıyla yapıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı platformlarda defalarca dile getirdiği “Dünya 5'ten büyüktür” sloganına da değinen Rektör Kılavuz; “Bu anlayış daha adil, daha yaşanabilir bir dünyanın egemen olması için elzemdir. Bu anlayışı hep birlikte hakim kılabilmek için sizleri en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında bir beklentimiz yoktur. Gücümüzü değerler ekseninde buluşturabilsek, sizler memleketlerinize geri döndüğünüzde ne iş yaparsanız yapın bu öğrendiğiniz değerleri uygularsanız önce kendi toplumunuzu, daha sonra da dünyayı kurtarabilirsiniz” açıklamasında bulundu.

73 ülkeden 350'ye yakın misafir öğrenci

ULUTÖMER Müdürü Prof. Dr. Asım Yediyıldız ise programa yoğun bir katılım gösteren herkese teşekkürlerini iletti. Ramazan ayının ve bayramının tüm ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Prof. Dr. Asım Yediyıldız; “Böylesine güzel bir zaman dilimi içerisinde, son derece kıymetli öğrencilerimiz ve misafirlerimizle birlikte iftar sofrasında bir araya gelmek bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu akşam aramızda 350'ye yakın öğrencimiz, onların arkadaşları, hocalarımız ve misafirlerimiz bulunuyor. Hali hazırda 73 farklı ülkeden misafir öğrencimize ev sahipliği yapıyoruz. Bu öğrencilerimizden 200'ü burssuz, 106'sı ise Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'ndan burs alıyor. Merkezimizde A1 seviyesinden C1 akademik seviyeye dil öğretimi devam ediyor. Aramızdan çıkıp akademi kariyerine devam eden, iş hayatına atılanlar da bulunuyor. Bir kez daha geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Misafir öğrenciler, iftarın ardından Türkçe yaptıkları dualarla programa renk kattı.