UMKE ekibi Bursa'ya döndü

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki ilkyardım ve kurtarma çalışmalarında önemli rol oynayan Bursa Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 sağlık ekipleri, çalışmalarını tamamlayarak Bursa'ya döndü.

Bursa UMKE ekibini İzmir dönüşü karşılayan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, afet bölgesinde gösterdikleri üstün gayret ve çabalarından dolayı tüm ekibe teşekkür etti. Bursa UMKE'nin deprem bölgesinde 18 personel ile görev yaptığı bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, “Olaydan bir saat sonra ilk ekibimiz yoldaydı. 4 saat sonra ise tüm ekiplerimiz yola çıktı. Bu reaksiyonu yönetmek de çok önemli” dedi.

Barış, Doğanlar, Emrah, Güven ve Rıza Bey Apartmanlarında enkaz çalışmalarında sağlık tedbirinde görevlendirilen Bursa UMKE Ekibi, depremden 65 ve 91 saat sonra çıkarılan Elif Perinçek ile Ayda Gezgin'e de ilk müdahaleyi yapan ekipler için de yer aldı. Bunun yanında alternatif hasta bakım alanlarına çadır hastane kurularak, depremzedelere sağlık hizmeti sunumunda bulundu.