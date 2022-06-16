Umman'dan İlk Uçak Bursa'ya geldi

Umman'dan ilk heyet Bursa'ya geldi.

Umman Maskat havaalanından Bursa Yenişehir Havaalanına gelen 216 kişilik heyet Bursa'ya geldi. Gelen heyetin turizmin yanı sıra iş görüşmeleri de yapacağı belirtildi.

Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'in girişimleri sonucu Umman'dan Bursa Yenişehir Havaalanına 216 kişiden oluşan ilk turist kafilesi geldi Bundan sonra haftada üç gün Umman'dan Yenişehir havaalanına geliş ve gidiş seferleri düzenlenecek.

Umman'dan Yenişehir Havaalanına gelen turistleri Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve beraberindeki heyet karşıladı.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Yenişehir için önemli bir gün öncelikle başta Bursa Milletvekilimiz Mustafa Esgin'e Bursa Valimiz Yakup Canbolat'a Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yurt içi uçuşlarımız devam ederken bugünde Salı, Perşembe, Cumartesi günleri yurt dışı Umman seferlerimiz başladı. İlçemize ülkemize bu yeni seferlerin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, “Tarihiyle kültürüyle turizmiyle, evliyalar şehri Bursa'mızda bizlerde kendilerini ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.

İlçe Kaymakamı Rahmi Köse, “Haftanın üç günü Umman'dan Yenişehir'imize sefer düzenlenmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu seferlerin iki ülke arasındaki dostluğun gelişmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum” dedi.

Salamair Hava yolları şirketi Ceo ve kaptanı Mohammed Ahmed, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bizlerin buraya gelmesinde büyük emekleri olan Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Haftada üç gün seferlerimiz olacak. Her şey için çok teşekkür ederiz” dedi.