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Umreden dönen 403 Bursalı Ankara'da karantinada

Umreden Türkiye’ye dönen 403 Bursalı vatandaş, korona virüsü sebebiyle Ankara’da gözetim altına alındı.

Umreden Türkiye'ye dönen 403 Bursalı vatandaş, korona virüsü sebebiyle Ankara'da gözetim altına alındı.


Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının ortak kararı ile umreden dönen vatandaşlar karantinaya alınmaya devam ediyor. Bursa'dan umreye gittikten sonra yurda dönüş yapan vatandaşlardan 403'ü Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere Gölbaşı'ndaki KYK yurtlarına götürüldü. Kafilede bulunan 2 kişinin yüksek ateşinin bulunduğu ve sağlık testlerinin sonuçlanmasının beklendiği öğrenildi.

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