İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Umur Meraş'a Fransa'dan talip çıktı

Bursaspor’un yükselen değeri Umut Meraş’a Fransa’nın Lille takımının talip olduğu iddia edildi.

Bursaspor'un yükselen değeri Umut Meraş'a Fransa'nın Lille takımının talip olduğu iddia edildi. Lille'in genç futbolcu için yeşil-beyazlı takıma 1.5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu öğrenildi.


Fransa'nın Lille takımı, Bursaspor'un genç savunmacısı Umut Meraş'ı takibe aldı. Frasnız ekibinin, 23 yaşındaki futbolcuyu yakından izlediği ve Bursaspor yönetimine menajerler aracılığıyla 1.5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu öğrenildi. Yeşil-beyazlı kulüp ise Umut için en az 2.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Fransız ekibinin kadrosunda Bursaspor altyapısında yetişen Mehmet Zeki Çelik de yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.