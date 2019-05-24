İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Umut Meraş'a milli davet

Bursaspor’un başarılı sol beki Umut Meraş, A Milli Takım’ın aday kadrosuna çağrıldı.

Bursaspor'un başarılı sol beki Umut Meraş, A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrıldı.


Yeşil-beyazlı takımın genç futbolcusu Umut Meraş, A Milli Takım'ın Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrıldı.


Umut Meraş, daha önce kulüp dergisine verdiği bir röportajda Bursaspor'a transfer olduktan sonraki hedeflerinden ilkinin A Milli Takım olduğunu söyleyerek, "Ay-yıldızlı formanın altında oynamak, ülkeni temsil etmek benim için çok güzel olacak. Türkiye'de sol bek sıkıntısı var. Ben de kendime güveniyorum. A Milli Takım'a gitmeyi çok istiyorum" demişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.