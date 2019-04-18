Üni Spor Fest'te ödül coşkusu

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl dördüncü kez düzenlediği ÜniSporFest, 13-17 Nisan tarihleri arasında Görükle Spor Parkı'nda gerçekleşti. 9 branş, 12 kategoride düzenlenen festivale, üniversite öğrencilerinin ilgisi bu yıl daha da büyüktü. Toplam bin 117 öğrencinin çeşitli spor karşılaşmalarına katıldığı festivalin finalleri renkli görüntülere sahne oldu. Final karşılaşmalarını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Başkan Yardımcıları Osman Ayradilli ve Zafer Yıldız ile birlikte izledi.

Çekişmeli geçen finallerde dereceye girenlerin belli olmasının ardından ödül törenine geçildi.

Üni Spor Fest Öğrenci Temsilcisi Canberk Demirayak, Nilüfer Belediyesi sayesinde sporun birleştirici gücü ile bir araya geldiklerini ifade etti. Demirarayak, “300 öğrenci ile başlayan organizasyonumuza katılım, her yıl artıyor. Bir sonraki faaliyetimiz, öğrenci arkadaşlardan gelen talepler doğrultusunda daha da geliştirilecek” dedi.

Öğrencilerin alkışlı tezahüratları ile kürsüye gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de festivalin, öğrencilerin istekleri doğrultusunda hazırlandığına dikkat çekti. Erdem, “Üni Spor Fest, Nilüfer'in markalarından biri haline geldi ve bu da bizi gururlandırıyor. Üni Spor Fest aracılığıyla siz gençleri sporla buluşturup, yoğun ders temposu arasında bir nefes aldırmak istedik. Bir sonraki buluşma için şimdiden hazırlıklarınızı yapın. Bu festivali nasıl geliştirebileceğimize dair tekliflerinizi getirin. Sizlerden talebim, önümüzdeki yıl Üni Spor Fest'te daha çok branşta katılım sergilemeniz. Ayrıca sorunlarınızla ilgili konularda da fikirlerinize açık olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum” dedi.

Erdem, üniversite öğrencilerini kucaklayan etkinliğin gerçekleşmesinde katkısı olan herkese ayrıca teşekkür etti.

5 gün süren ÜniSporFest'te dereceye girenlere ödüllerini Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Başkan Yardımcıları Zafer Yıldız, Osman Ayradilli, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, Atakan Çorbacı ve Onur Uslu ile mahalle muhtarları verdi.