Üniversite adayları için en ciddi prova

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, üniversite adaylarının YKS başarılarını arttırmak ve sınav endişelerini yenmelerini sağlamak hedefiyle düzenlediği gerçeğe en yakın formattaki ücretsiz YKS-TYT Deneme Sınavı, 5 bin gencin katılımıyla yapıldı.

Sınav öncesi hazırlıktan sınav sonrası tercih rehberliğine kadar birçok konuda yaptığı çalışmaları gençlerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, YKS öncesinde adayların hedeflerini gerçekleştirmeleri ve daha iyi başarı elde etmeleri adına gerçeğe en yakın formatta YKS-TYT sınav simülasyonu hazırladı. Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nde eş zamanlı uygulanan ücretsiz deneme sınavda, 5 bin civarında genç ter döktü. 'Hedeflerin için denemeye değer' sloganıyla YKS ile birebir aynı şekilde organize edilen deneme sınavı için sabahın erken saatlerinde üniversite kampüsüne gelen öğrenciler, streslerini yenmeyi öğrenerek hem Bursa hem de Türkiye geneli sıralamalarını görme fırsatı bulacak. Sınav sonuçlarında dereceye girecek öğrenciler Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli ödüller ile ödüllendirilecek.

Gerçek YKS atmosferinde yapılan deneme sınavı simülasyonunun iyi düşünülmüş bir uygulama olduğunu söyleyen gençler, bu tür deneme sınavlarıyla streslerinin bir nebze de ols azaldığını belirtti. Yıl boyunca çalışarak en iyi şekilde sınava hazırlandıklarını ifade eden gençler, YKS'de başarı elde edeceklerine inandıklarını dile getirdi.