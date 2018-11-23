Üniversite geleceğini tartışıyor

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Ülkemizin hedeflerine ulaşabilmesi için bilim yuvalarına büyük bir sorumluluk düşüyor” dedi.

Üniversitede araştırma görevlileri ile Ar-Ge ve proje vizyonu konulu toplantılar düzenlendi. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, gerçekleştirilen toplantıların üniversitenin gelecek vizyonunu tayin edeceğini vurguladı. Üniversitede yürütülen Ar-Ge çalışmalarının sektörlerde karşılık bulması gerektiğini söyleyen Yusuf Ulcay, hedeflerinin 3. nesil üniversite anlayışıyla şehrine ve sanayiine katkı koyan bir üniversite meydana getirmek olduğunu vurguladı. Araştırma görevlilerinin Ar-Ge vizyonu içerisinde büyük bir öneme sahip olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Yüksek lisans ve doktora öğrenci sayımızı her geçen gün arttırıyoruz. YÖK tarafından verilen doktora burslarını en fazla alan üniversite biz olduk. TÜBİTAK'ın açtığı projelerden de en fazla yararlanan üniversiteler arasında yer alıyoruz. Bir yandan da doktoralı öğrenci sayımızı arttırmak için girişimlerimizi sürdürüyoruz. 15 araştırma üniversitesi arasında yer aldık. Bunu devam ettirmek için de aynı şekilde çalışmalarımızı yürütmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bu ligde kalıcı olamayız. Üniversite yönetimi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin de aynı anlayış ve sorumluluk ile hareket etmeleri gerekiyor. Birlikte daha fazla proje üreteceğiz. Bilim dünyasına, şehrimize ve ekonomimize daha fazla katkı sağlayacağız” diye konuştu.

Ar-Ge toplantıları kapsamında Tıp Fakültesi'nde görev yapan akademisyenlerle de toplantı yapan Rektör Ulcay, üniversiteyi bir noktaya taşımak için günlük ve anlık kararların fayda sağlamayacağını belirtti. Tek başına alınan kararların da kesinlikle uygulanabilir olmayacağının altını çizen Ulcay, “Birlikte alınan kararlar ve beraber yürütülen projeler üniversitemize fayda verebilir. Arkadaşlarımızın da bu projelere inanması gerekiyor. Üst yönetimin bir şeyler yapın demesiyle, yapıyormuş gibi görünerek çalışmak da bizlere fayda getirmez. Hazırladığımız projelerimiz ve planlarımız en erken 5 yılda, gerçek anlamda da 10 yılda meyvelerini verecektir. Araştırma görevlisi arkadaşlar ile yaptığımız toplantılara bu yüzden çok büyük önem veriyoruz. Belli bir yaşın üstüne gelmiş akademisyenlere zorla proje veya araştırma yaptıramazsınız. O yaşa kadar araştırma kültürünü edinmemiş biri, ne yaparsanız yapın maalesef istenilen noktaya gelemiyor. Genç akademisyenlerimizin ise tam tersi bu kültürle yetiştirilme şansı var. Bilimsel çalışmaya, araştırma ve geliştirmeye henüz kariyerinin başında alıştırılan akademisyenler, gelecekte üniversitelerimizi ve bilimimizi istenilen noktaya taşıyacaklardır” şeklinde konuştu.

Toplantılarda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Hockenberger tarafından da araştırma görevlilerine YÖK ve TÜBİTAK tarafından başlatılan bilimsel projeler ve burs imkânları hakkında bilgiler verildi.