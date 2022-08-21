Üniversite kazanan gençlerden Başkan Yılmaz'a teşekkür ziyareti

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yıl boyunca kütüphanede ders çalışıp üniversiteye yerleşen öğrencilerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Başkan Oktay Yılmaz, üniversiteyi kazanan gençleri tebrik etti ve tecrübelerini aktardı. Yıldırım Belediyesi olarak böylesi bir mekânı gençlerin istifadesine sunduklarından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şehir deyince bizim aklımıza beton binalar değil insanın kendisi geliyor. Bunun için insana dokunacak işleri önemsiyoruz ve bu doğrultuda çalışmaları hayata geçiriyoruz. Uyumayan Kütüphanemiz yapılmadan önce bu mekân toplantı salonu olarak kullanılmaktaydı. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak haftada 1 saat kullanılan bu ortamı 365 gün 24 saat dolu dolu kullanılabilecek yer haline getirdik. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanemizle bu bağlamda amacımıza ulaştık. Açıldığı günden bu yana 200 bini aşkın gencimizi misafir ettiğimiz Uyumayan Kütüphanemizde her yaştan öğrencimiz sınavlarına hazırlanıyor. Kütüphanede sınavlarına hazırlanıp üniversiteyi kazanan gençlerimizle buluştuk. Hayallerinin peşinden koşan tüm evlatlarımızı tebrik ediyorum. Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimizin her daim yanındayız” dedi.

Yıldırım Belediyesi Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde sene boyunca ders çalışarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü'nü kazanan Mervenur Sofioğlu kendilerine her türlü desteği veren Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür etti. Sofioğlu, “Yıldırım Belediyesi'ne, böylesi güzel bir mekanı bizlere sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Yıl boyunca rahat ve konforlu bir ortamda ders çalıştım. Bütün olanakları Belediyemiz sağladı, bize sadece çabalamak düştü. Başkanımızın ve belediyemizin verdiği olanaklardan dolayı daha çok çabaladım ve istediğim bölümü kazandım” diye konuştu.