Üniversite Konukevi'nde kalan depremzede ailelere moral ziyareti

Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Nilüfer Hatun Konukevi'ne yerleştirilen depremzede aileleri ziyaret etti.

Türkiye'yi sarsan büyük afetten etkilenerek Bursa'ya getirilen depremzedelerden 70'i BUÜ'nün Nilüfer Hatun Konukevi'ne yerleştirildi. En iyi şekilde ağırlanmaları için ilk günden itibaren her türlü önlemi alan Üniversite yönetimi, misafirlere moral ziyaretinde bulundu. Depremzede ailelerle öğle yemeğinde bir araya gelen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve üniversite yöneticileri, tüm konuklarla tek tek ilgilendi.

Yaşanan acıların birlik ve beraberlik örneği gösterilerek hafifletilebileceğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; "Ülkemiz, milyonlarca insanımızı etkileyen büyük bir afete maruz kaldı. Üniversite olarak hem deprem bölgesindeki hem de kentimize gelen depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizleri misafir olarak değil, başımızın tacı olarak görüyoruz. Bu süreçte Devletimizin tüm kurumlarıyla koordineli olarak Üniversitemizdeki tüm imkânları depremzede vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Burada amacımız ailelerimizi en iyi şekilde ağırlamak ve acıların hafifletilmesine vesile olmaktır” diye konuştu.

Konukevi ziyareti sırasında ailelerin ihtiyaç ve taleplerini de dinleyen Prof. Dr. Kılavuz, özellikle yaşlı ve çocuk konuklarla uzun uzun sohbet etti. 'Yüzyılın felaketi' olarak nitelenen depremler dolayısıyla büyük bir üzüntü içinde olduklarını vurgulayan Kılavuz, "Yaşadığımız tarifsiz acıya rağmen yaralarımızı birlikte sarmak için gayret ediyoruz. Bu zor günlerde Devlet ve Millet olarak müthiş bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Tüm Türkiye kenetlenmiş durumdayız. İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz" açıklamasında bulundu.

Rektör Kılavuz ayrıca misafir ettikleri depremzedelerin ihtiyaçları için her türlü önlemi aldıklarını, yiyecek, giyecek ve eğitim-öğretim konularında da taleplerin giderilmesi adına çalışmaya devam edeceklerinin bilgisini verdi.