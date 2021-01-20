Üniversite memnuniyet oranları yükseliyor

Yapılan değerlendirmelere göre üniversitenin memnuniyet oranı son 2 yılda yükseliş gösteriyor.

BUÜ Kalite Koordinatörlüğü'nün açıkladığı anket sonuçlarına göre akademik personelde yüzde 71,94, idarî personelde yüzde 67,65, lisansüstü öğrencilerde yüzde 74,83, önlisans ve lisans öğrencilerinde yüzde 60,15, mezunlarda yüzde 72,36, dış paydaşlarda ise yüzde 79,59 oranında genel memnuniyet oranı saptandı.

Öte yandan Kalite Koordinatörlüğü verilerine göre; ankete katılım sayısı 20 ay içerisinde 753'den 3693'e çıktı. Yürütülen çalışma hakkında bilgi veren Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Funda Coşkun, anketi yapan kişilerin artışı ile birlikte memnuniyet oranlarındaki yükselmenin, yapılan iyileştirmelerin ve çalışmaların güzel bir sonucu olduğuna işaret etti.

Doç. Dr. Funda Coşkun, memnuniyet oranlarının yeni yönetimin göreve gelişinden itibaren değerlendirildiğinde; lisans önlisans öğrencilerinde yüzde 26, lisansüstü öğrencilerinde yüzde 17 akademik ve idari personelde ise yüzde 15 oranında arttığını açıkladı.

Yükselen memnuniyet oranlarını değerlendiren BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, göreve geldikleri ilk günden itibaren üniversitenin tüm paydaşları ile birebir görüşmeler yaparak öncelikli talepleri belirlediklerini vurguladı. Öğrenci dostu ve toplum ile bütünleşen üniversite sloganı ile hareket ettiklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “20 ayı doldurduğumuz görev süremiz içerisinde gerek öğrencilerimizden, gerek akademik ve idari personelimizden gerekse de dış paydaşlarımızdan gelen tüm önerileri, eleştirileri ve beklentileri ciddiyetle dinledik ve çözüm teklifleri sunmaya gayret gösterdik. Bugün ulaşılan oranlar da işte bu birebir iletişimden kaynaklanan memnuniyetin göstergesidir. Elbette henüz çözemediğimiz sorunlar var. Ancak muhataplarımız bizim iyi niyetimizi görüyor. Görev süremiz sonuna kadar da bu anlayış ile hareket edecek ve üniversitemizi her açıdan beğenilen bir kurum haline getireceğiz” diye konuştu.