Üniversite öğrencilerinden spor projesi

Kızıklar Ortaokulu 5-F sınıfıyla bir araya gelen 10 kişilik TOSPA gönüllü ekibi daha önce başlanılan eğitimlere son sürat devam etti. Kız futbol takımı kondisyon, şut ve taç çalışmaları yaparken, erkek voleybol takımı manşet, servis ve maç çalışmaları gerçekleştirdi. TOSPA'nın gönüllüleri tarafından desteklenen okulda bir spor kulübü kuruldu.