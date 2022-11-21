Üniversite öğrencilerine Hastavuk'ta staj imkanı

Has Tavuk Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir üniversitede açılacak Beslenme ve Diyetetik, E-Ticaret ve Pazarlama ile Dış Ticaret bölümlerinde iş birliğini kapsayan protokol imzalandı.

Bursa'da sektörünün öncü firmalarından Has Tavuk eğitim hayatına bir süre önce başlayan Mudanya ilçesindeki bir üniversite ile karşılıklı işbirliği protokolü imzaladı. Protokol Has Tavuk ile üniversite arasında Mudanya'da açılacak Beslenme ve Diyetetik, E-Ticaret ve Pazarlama ile Dış Ticaret bölümlerinde yapılacak iş birliğini kapsıyor.

Has Tavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir ile üniversitenin Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Tosun'un imzaladığı protokol çerçevesinde, üniversite öğrencileri Has Tavuk'ta staj imkânına sahip olacak, aynı zamanda iki kurum arasında ortak projeler ve araştırmalar gerçekleştirilecek.

Protokol imza töreninde konuşan Has Tavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, Bursa merkezli Has Tavuk'un 48 ülkeye ihracat yapan, Gürcistan ve Ukrayna'da tesisleri bulunan bir şirket olduğuna vurgu yaparak, “Biz kurum olarak üniversite-sanayi iş birliğine çok önem veriyoruz. Gıda Ar-Ge'si olan tek şirketiz. Bu merkezimizde çeşitli branşlardan 28 mühendis görev yapıyor. İmzaladığımız protokol ile öğrencilerimize kapımız sonuna kadar açık olacak. Ben de birlikte önemli çalışmaları hayata geçireceğimize inanıyorum” diye konuştu.