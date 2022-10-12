Üniversite okul işbirliğine örnek organizasyon

Üniversite okul işbirliğinin en anlamlı birlikteliğinin yaşandığı yemekte Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Yüksek lisans öğrencilerinden oluşan öğretmen ve yöneticiler ile Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feyyat Gökçe, Öğretim üyeleri Prof. Dr. Sedat Yüksel, Prof. Dr. Şükrü Ada ve Dr. Öğretim Üyesi İsmail Çimen bir araya geldi.

Yemekte konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, bu tür etkinliklerin üniversite-okul iş birliğini güçlendiren ve sürdürülmesi gereken bir girişim olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feyyat Gökçe de, Eğitim Yönetimi Ana Bilim dalında yürütülmekte olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programı ile Bursa'daki öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimlerine büyük katkı da bulunduklarını, üniversitenin kapısını eğitimcilere sonuna kadar açarak ülkemizin eğitim sistemine ve yüksek öğretimine hizmet etmekte olduklarını belirterek bu tür etkinliklerin öğretim yılı içinde sürdürüleceğini belirtti.

Ayrıca söz alan öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencileri de üniversite-okul işbirliğini güçlendiren ve kuram-uygulama bütünlüğüne hizmet eden bu tür faaliyetlerin tüm eğitimcilerin gelişimine ve motivasyonuna hizmet etmesi açısından daha sık düzenlenmesi taleplerini belirterek organizasyonu düzenleyen Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans öğrencisi Koray Acara' teşekkür etti.