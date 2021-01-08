Üniversite-sanayi iş birliği protokolleri devam ediyor

Ocak ayının ilk iş birliği mühendislik alanında teknik danışmanlık hizmeti veren Step Tasarım ile yapıldı.

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 2244 TÜBİTAK Sanayi Doktora Programına ilk kez 2018 yılından itibaren katılmaya başladıklarını açıkladı. İlk çağrıda 55 kontenjan elde ettiklerini söyleyen Kılavuz, “2019 çağrısında 19 proje ve 78 kontenjan elde ettik. 2020 çağrısı ise halen devam ediyor. Şuana kadar 24 ile 72 kontenjan sağlamış durumdayız. İmzalayacağımız protokollerle inşallah 100 sayısını aşmayı hedefliyoruz. 2244 projesini Türkiye'nin sanayi hamlesi için çok önemli buluyoruz. Sanayi kuruluşlarının AR-GE merkezleri için doktora yapmış nitelikli personel kazanmaları için kıymetli bir girişim olduğunu düşünüyoruz. Proje devlet, üniversite ve sanayi kuruluşlarından oluşan 3 ayaklı bir organizasyon üzerinden yürüyor. Öğrenci kontenjanı açısından Türkiye birincisiyiz. Bursa'ya da bu başarının yakışacağını düşünüyoruz. Projede bizimle işbirliği yaptığı için Step Tasarım firmasına teşekkür ediyoruz. Hem firmanın hem de üniversitemizin kazançlı çıkacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Step Tasarım Genel Müdürü Lino Catenaro ise protokol için BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve ilgili yöneticilere teşekkür etti. Üniversite ile yakın ve kuvvetli bir işbirliği ağı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Catenaro, “Daha önce de Bursa Uludağ Üniversitesi ile bir takım çalışmalar yapmıştık. Üniversiteden gelecek akademik bilgiye çok ihtiyacımız var. Sanayi kısmı olarak biz de kendimizi ve iş dünyasını en iyi şekilde anlatma fırsatı bulacağız. Üniversiteden gelecek akademik bilgi bizler için büyük bir önem taşıyor. Böylelikle daha rekabetçi olabilir ve daha ilerilere gitme fırsatı yakalayabiliriz. Dolayısıyla üniversite ile oluşturacağımız işbirliği ortamını çok önemsiyoruz. Birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyoruz” dedi.

BUÜ ile Step Tasarım arasında imzalanan protokol ile 3 doktora öğrencisi firma bünyesinde yürütülecek araştırma projelerinde görev alacak. Aylık 4 bin 500 TL burs alacak öğrenciler, doktoralarının ardından şirkette en az 3 yıl daha çalışabilme imkânına sahip olacak.