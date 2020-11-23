Üniversite sanayi iş birliğine destek

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) yürütücüleri arasında olduğu TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'na e önemli bir destek geldi.

Bursa'nın önde gelen firmaları arasında yer alan Şanmak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. BUÜ'nün yürüttüğü TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Projesi'ne bir Elektrik - Elektronik Mühendisliği ve iki Makine Mühendisliği alanından olmak üzere toplam üç doktora öğrencisi ile destek verdi. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Şanmak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Cüneyt Şener arasında imzalanan protokolle toplam üç doktora öğrencisi firma bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalarda görev alacak. Doktorasını başarı ile tamamlayan öğrenciler, en az 3 yıl daha firma bünyesinde çalışma imkânına sahip olacak.

Protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı kapsamında yaptığımız çalışmalar neticesinde geçen sene 78 öğrenci ile en yüksek kontenjana sahip olduk. Bu alanda zirveye oturduk. 2020 çağrısı kapsamında 2244 Sanayi Doktora Programı ile ilgili çalışmalarımıza bugün itibariyle start vermiş olduk. Geçen seneki performansı bu sene de gösterme arzusundayız. Bugün Şanmak Makine ile yaptığımız protokol bu gayretin bir sonucu. İmzaladığımız protokolün hem üniversitemize, hem sanayimize, hem de ülke ekonomisine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.