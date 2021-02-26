Üniversite-Sanayi iş birliğine destek

TÜBİTAK tarafından özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek maksadıyla 2018 yılında başlatılan 2244 Sanayi Doktora Programı'na Bursa Uludağ Üniversitesi ve iş dünyasından destek gelmeye devam ediyor. Önceki yıl doktora öğrencisi sayısında Türkiye 1.liği elde eden BUÜ, yeniden ilk sırada yer almak amacıyla iş birliği çalışmalarını sürdürüyor. Üniversite yönetimi, son olarak mobilya üreticisi Çilek Mobilya ile anlaşmaya vardı. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Genel Müdür Yardımcısı Murat Bulca arasında imzalanan protokol ile 3 doktora öğrencisi firma bünyesindeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezi'ndeki bilimsel projelerde görev alacak. Aylık 4 bin 500 TL maaş alacak olan öğrenciler, doktoralarının ardından 3 yıl boyunca firma bünyesinde çalışmaya devam edebilecek.

Protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 3 yıldır projenin içerisinde yer aldıklarını ve doktora öğrencisi sayısında Türkiye birinciliğine ulaştıklarını kaydetti. Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması açısından 2244 Sanayi Doktora Programı'na büyük bir önem verdiklerini aktaran Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Program sayesinde yetiştirdiğimiz doktoralı elemanlar, Ar-Ge Merkezleri ve firma bünyesinde çok önemli projelere imza atıyor. Yapılan çalışmalar bir ürüne veya değere dönüşüyor. Sonuç olarak üniversitemiz, firmalarımız, öğrencilerimiz, milletimiz ve ülkemiz kazançlı çıkıyor. Projeye üniversitelerimizin yanı sıra firmalarımız da sahip çıktı. Çok sayıda iş birliğine imza attık” diye konuştu.