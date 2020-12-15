Üniversite-sanayi iş birliğine enerji sektöründen destek

Merkezi Kocaeli'nde bulunan ve Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde de enerji temelli projelere imza atan iSystems Industries firması, BUÜ'nün yürüttüğü 2244 Sanayi Doktora Programı çalışmalarına 3 doktora öğrencisi ile katkı verecek. İşbirliği protokolü Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, firma Genel Müdürü Mübin Karagöz ve akademisyenlerin katılımı ile imzalandı.

Aralık ayı içerisinde 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında protokoller imzalamaya devam ettiklerini kaydeden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 2018 yılından itibaren bu projede önemli mesafe aldıklarını aktaran Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı, hem sanayicimizin ufkunu ve vizyonunu geliştiriyor hem de buna paralel olarak üniversitelerin teorik bilgilerini pratiğe yansıtma anlamında da yeni bir yol harikası ortaya koymalarını sağlıyor. İnşallah ülkemiz, sanayicilerimiz, Üniversitelerimiz, Bursa'mız ve öğrencilerimiz için hayırlara vesile olur. Böylesine önem verdiğimiz projenin bir parçası olan, bizimle birlikte bu yola çıkan tüm firmalarımıza minnettarız. İnşallah birlikte güzel işlere imza atacağız. Hepimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren kentle bütünleşen ve bulunduğu ortamın meselelerine çözüm arayan bir üniversite anlayışını ön plana çıkarmaya gayret ettiklerinin altını çizen Kılavuz; “Bu bir süreçtir. Zaman içerisinde olacaktır. Bir kültür meselesidir. Hemen, istediğiniz anda olmuyor. Belki 10 yıl 15 yıl uzayacak bir süreçtir. Geçmişte bu kültürün yaygınlaşması için belli adımlar atılmış. Biz de bu adımları biraz daha ilerletmeye gayret ediyoruz. İnşallah hayırlı sonuçlar alırız. Emek veren ve bu süreçte yanımızda duran herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.