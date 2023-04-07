Üniversite - Sanayi işbirliğine yeni halka

Bursa merkezli çalışan hava süspansiyon sistemleri firması Fabio, işbirliği yapılan sanayi kuruluşları arasındaki yerini aldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Fabio İnsan Kaynakları Müdürü Hilmiye Sur arasında imzalanan protokole göre kurumlar ortak akademik ve bilimsel çalışmalar yürütebilecek. Stajyer veya mezun istihdamı konusunda işbirliği yapılacak. Derslerde deneyim paylaşımı, laboratuvar ve malzeme desteği talep edilecek. Aynı zamanda 2244 Sanayi Doktora Programı çerçevesinde doktora öğrencisi istihdamı yapılabilecek.

Önceliğimiz Ar-Ge ve bilimsel projeler olmalı

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversite olarak sahip oldukları teorik bilgi birikimini, iş dünyanın pratik bilgi birikimi ile birleştirme konusunda yoğun bir çaba sarf ettiklerini vurguladı. Toplumun ortak aklını temsil ettiklerinin altını çizen Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Teorik bilgi ile uygulamaya dayalı tecrübeyi bir araya getirdiğimiz takdirde çok olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyorum. İşbirliği alanlarımız çok geniş. Proje konularımız da aynı şekilde sayıca çok fazla. Bursa bir sanayi kenti. Bizler de üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için büyük bir gayret gösteriyoruz. Fabio gibi kıymetli bir işletme ile ortaklaşa çok sayıda özel projeye imza atacağımıza inanıyoruz. Burada öncelik alanlarımız Ar-Ge ve bilimsel projeler üzerine odaklanmak olmalıdır. Aynı zamanda işbirliğimiz sayesinde öğrencilerimiz için de yeni staj imkânları oluşacak. Bizlere destek verdikleri için firma yöneticilerimize teşekkür ediyor, protokolümüzün hayırlara vesile olmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Akademik destek memnun ediyor

Fabio Hava Süspansiyon Sistemleri ve Yedek Parça San. Tic. A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Hilmiye Sur ise yüzde 99 oranında ihracat odaklı çalıştıklarını belirtti. sektörde 18 yıllık bir tecrübeye sahip olduklarını vurgulayan Hilmiye Sur; “Çalışmalarımıza bilimsel anlamda katkı sağlaması ve karşılıklı bilgi alışverişinin gerçekleştirilmesi adına Bursa Uludağ Üniversitesi ile işbirliği yapacak olmaktan dolayı son derece büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İlgi ve desteği için tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Törende firma ile ön görüşmeleri yapan ve proje çalışmalarında koordinatörlük görevini üstlenecek olan BUÜ Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Sürmen ile Teknoloji Transfer Ofisi yöneticileri de hazır bulundu.