Üniversite tercihlerinde gençlere ‘Yıldırım' destek

Yıldırım Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren gençlere meslek seçimi ve üniversite tercihlerinde destek oluyor.

“1 Mimar ve Mühendisten Dinle” programını tertip eden Yıldırım Belediyesi, Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ında üyesi olduğu Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa Şubesi'ni gençlerle buluşturdu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası yapacakları tercihle geleceklerini şekillendirecek gençlere üniversitelerin mimarlık bölümü ve makine, inşaat, harita, elektrik, bilgisayar ile çevre mühendisliği bölümleri hakkında bilgiler verildi. Günümüzün ve geleceğin vazgeçilmez meslekleri arasında yer alan Mimarlık ve Mühendislik konularında öğrencilere önemli bilgiler ve tavsiyelerde bulunan Mimar ve Mühendisler Grubu üyeleri, “1 Mimar ve 1 Mühendisten Dinle” konulu interaktif program süresince öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

Sınavlara hazırlanan gençlere her türlü desteği sürdürdüklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak hizmet anlayışımızın merkezinde insan var. Yaptığımız projeler ve yatırımların hepsi, insana dair, insana dokunacak işler. Üniversite sınavına hazırlanan birçok gencimizi Uyumayan Kütüphane'mizde ve ilçenin belli noktalarında açmış olduğumuz okuma salonlarında ağırladık. Salgın sürecini avantajlı hale getirmek için ‘Ücretsiz 90 Günde Üniversiteye Hazırlık Kursları'nı hayata geçirdik. Şimdi de Yıldırım Belediyesi olarak zorlu ve stresli bir sınav dönemi geçiren genç kardeşlerimizin yine üniversite tercih dönemlerinde de yanında olmaya devam ediyoruz. Kariyer sohbetleri programları yaparak doğru tercihleri yapabilmeleri için gençlerimizi alanında uzman kişilerle buluşturuyoruz. Önümüzdeki günlerde de Üniversite Tercih Merkezi'mizde danışmanlık hizmeti vereceğiz. Ülkemizi kalkındıracak evlatlarımızı hayata en iyi şekilde hazırlamak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.