Üniversite yolunda BUSMEK'le tam yol ileri

Bursa'da düzenlenen ‘Bursa Üniversite Tercih ve Bölüm Tanıtım Günleri Fuarı'nda stant açan BUSMEK, tanıtımını yaptığı YKS Hazırlık Kursları ile üniversite adaylarından tam not aldı.

Türkiye genelindeki devlet ve vakıf üniversitelerinin, eğitim ve kariyer danışmanlarının, tercih uzmanlarının, yurtdışı eğitim danışmanlıklarının, KKTC ve yurtdışı üniversitelerinin katılım gösterdiği fuarda, BUSMEK de ücretsiz üniversite hazırlık eğitimlerini tanıttı. Gün boyu süren etkinlikte; YKS Hazırlık ve Sınav Sistemi, YKS Etkili Çalışma Yöntemleri ve Test Çözüm Teknikleri, Sınav Motivasyonu, İnovasyon-Girişimcilik ve Kariyer Planlama gibi konularda kısa konferanslar yer aldı. Ayrıca BUSMEK standında ziyaretçilere, ücretsiz TYT ve AYT deneme kitapçıkları dağıtıldı.

Gençler, fuara yoğun talep gösterdi. Kaliteli eğitimlerin yanı sıra hazırlık sürecinde kullanılan kaynak kitaplar ve soru bankaları ile deneme sınavlarının da ücretsiz sunulduğu BUSMEK kursları, gençler tarafından ilgiyle karşılandı.

2018-2019 eğitim döneminde tek merkezde başlatılan ücretsiz YKS hazırlık kursları, öğrenciler ve velilerin yoğun talebi doğrultusunda 5 merkeze çıkartıldı. BUSMEK merkezlerinde bugüne kadar 3500'e yakın genç ücretsiz eğitim aldı. Kurslara devam edip sınava giren öğrencilerin yüzde 80'i, bir üniversiteye yerleşme başarısını gösterdi. Ayrıca 2 haftalık periyotlar ile yapılan deneme sınavları ile öğrencilere, zaman ve kaygı yönetimi öğretilerek, kazanımları ölçüldü. Bireysel programlar eşliğinde öğrenciler yakın takibe alınırken, süreç zarfında velilerle iş birliği de sağlandı.