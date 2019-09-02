Üniversite yönetimi tarlada

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Senatosu ve yönetim kurulu, Ziraat Fakültesi'nin ev sahipliğinde toplandı. Üniversite yönetimi, toplantının ardından üretim yapılan fakülte tarla, bahçe ve gıda üretim tesislerini ziyaret etti.

BUÜ Senato ve Yönetim Kurulu, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'un da katılımı ile Ziraat Fakültesi Dekanlığı'nda bir araya geldi. Olağan çalışmaların görüşüldüğü toplantının ardından bütün yönetim kurulu ve senato üyeleri Ziraat Fakültesi'nin üretim ve projelerini yürüttüğü bahçeleri gezdi. Üzüm, incir, şeftali ve ceviz üretimlerinin gerçekleştirildiği bahçeleri ve tarlaları gezen üniversite idarecileri, Fakülte Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ve öğretim üyelerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Heyet daha sonra fakültenin soğuk hava depolarını inceledi.

Üniversite yönetimini fakültede ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını aktaran Dekan Prof. Dr. İlhan Turgut, misâfirlerine yeni dönemde yapacakları projeleri aktardı. Türkiye'nin en büyük uygulama alanına sahip olduklarını ve öğrencilerine pratik eğitim verme konusunda hiç sıkıntı yaşamadıklarını vurgulayan Dekan Turgut; “Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, gerek teorik gerekse de pratik eğitim konusunda ülkenin en önde gelen fakülteleri arasında yer alıyor. Her geçen gün akademik ve bilimsel başarı çıtasını yukarıya doğru çıkarmaya devam eden fakültemiz, önümüzdeki yıllarda da aynı başarı seviyesini sürdürmek konusunda çalışmalarına devam edecektir. Bugün üniversite yöneticilerimizi önce fakülte binasında ağırladık. Ardından bahçelerimizi gezdirdik. Son olarak da gıda üretim tesislerimizi gösterdik. Yaptığımız çalışmalar ve projelerimiz hakkında bilgiler verdik” diye konuştu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise, senato ve yönetim kurulu toplantılarını farklı fakültelerin ev sahipliğinde gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi. Fakülte ziyaretlerinde öğretim üyelerinin yaptığı projeleri ve çalışmaları yerinde görme imkânı bulduklarının altını çizen Rektör A. Saim Kılavuz, aynı zamanda istekleri ve mevcut sıkıntıları da birebir çözebilmek adına güzel bir ortam oluştuğunu belirtti. Üniversite yönetimi olarak görev süreleri içerisinde gerek öğretim üyeleri, gerek öğrenciler, gerek personel ve gerekse de kent dinamikleri ile sürekli iletişim hâlinde olacaklarını kaydeden Kılavuz, “Üniversiteler artık hayatın içerisinde yer almaya başladı. Biz özellikle bu dönemde üniversitemizin içerisindeki bütün dinamiklerle sıkı bir iletişim ağı kurduk. Burada öğrencisinden personeline, akademisyeninden ziyaretçilerine kadar herkesin bizimle irtibata geçebilmesi adına güzel bir ortam sağladık. Fakat bunun yanı sıra üniversitenin kent ile bağını da güçlendirmek adına önemli çalışmalara imza atıyoruz. Yeni dönemde Bursa Uludağ Üniversitesi, hayatın her alanında yer alacak. Özellikle şehir yönetimi, sanayiciler ve sivil toplum kuruluşları ile irtibatımızın çok güçlü olmasına özen göstereceğiz. İnşallah gerçekleştireceğimiz çalışmalar ve üreteceğimiz projeler ile üniversitemize, şehrimize ve ülkemize katkı koymaya devam edeceğiz” dedi.