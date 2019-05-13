Üniversitede değişim devam ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) değişim rüzgârları devam ediyor. Üniversitenin 6 farklı fakültesinde ve 3 Enstitüde yönetim değişikliğine gidildi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Rektör Yardımcılarının katıldığı devir-teslim törenlerinde Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnegöl İşletme Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi'nin dekanları ve yöneticileri bayrak değişimi yaptı. Yapılan değişimlerle birlikte Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Çepni Eğitim Fakültesi Dekanlığı'na, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehmi AliIldır İnegöl İşletme Fakültesi Dekanlığı'na, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Turgut Ziraat Fakültesi Dekanlığı'na, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derda Küçükalp İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'na, Fen-Edebiyat-Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cafer Çiftçi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'na, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevlerine getirildi.

Enstitüler yenilendi

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde öğretim faaliyetlerine devam eden 4 enstitüden 3'ünde de yeni görevlendirmeler yapıldı. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'ne Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'ne Prof. Dr. Gülşah Çeçener, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'ne de Prof. Dr. Aşkın Keser atandı. Yönetimini belirleyen akademisyenler görevlerine başladı.

Kan değişimi iyi gelecek

Devir teslim törenlerine katılan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, konuşmasının başında görev yapan tüm yöneticilere teşekkür etti. Göreve yeni gelen yöneticilerin bulunduğu kuruma katkı verdiğini ve heyecanla çalıştığını aktaran Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Üniversitemizin 6 fakültesinde de yeni bir kan değişimine gidiyoruz. Tamamen değiştirmiyoruz. Devlet kurumlarında devamlılık esastır. Fakülteyi kucaklayacak ve bulunduğu durumdan çok daha ileriye götürecek arkadaşlarımızı yeni yöneticiler olarak seçmeye gayret ediyoruz. İnşallah yeni gelen tüm dekanlarımızın ve yöneticilerimizin en iyi şekilde görevlerini yapacağına inanıyorum. Geçmiş dönemlerde fakültelerine hizmet veren tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyor, yeni yöneticilerimize de başarılar diliyorum” diye konuştu.Törenlerin ardından yeni fakülte yöneticileri görevlerine başladı.