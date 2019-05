Üniversitede değişim meslek yüksekokulları ile devam ediyor

Dr. Ahmet Saim Kılavuz, meslek yüksekokullarında da kan değişikliğine gidiyor. Rektör Kılavuz, 15 meslek yüksekokulunun 9'una yeni yöneticiler atadı.

BUÜ'de değişim rüzgârı devam ediyor. Göreve geldikten sonra tüm üniversite yönetimi ile istişareler yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, fakültelerin ardından meslek yüksekokullarında da yönetim değişikliğine gitti. 9 meslek yüksekokuluna yeni müdürlerin ataması gerçekleştirildi. Yapılan yeni değişikliklere göre Karacabey MYO'ya ve MEYOK Koordinatörlüğü'ne Prof. Dr. Soner Altun, Mustafakemalpaşa MYO'ya Doç. Dr. Mehmet Öz, İnegöl MYO'ya Prof. Dr. Hikmet Sami Yıldırımhan, Sosyal Bilimler MYO'ya Prof. Dr. Özhan Çetinkaya, Keles MYO'ya Doç. Dr. İlker Arıcan, Orhaneli MYO'ya Prof. Dr. Çağatan Taşkın, Orhangazi MYO'yaDoç. Dr. Fatih Karpat, Sağlık Hizmetler MYO'ya Prof. Dr. Elif Moğol, Teknik Bilimler MYO'ya Prof. Dr. Mehmet Karahan atandı. Devir teslim törenleri tamamlanan okullarda yeni yöneticiler görevlerine başladı.

Göreve atanmasının ardından uzun süredir her kademedeki yönetici ve personel ile toplantılar gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Üniversitemizi her anlamda daha ileri taşımak için çalışıyoruz. Bizden önceki yönetimlerden devraldığımız bayrağı, daha yukarılara çıkarmak bizim en büyük görevimizdir. Bu anlamda üniversitemizdeki her kesimle bir araya geliyor, öneri ve fikirlerini alıyoruz. Nasıl daha iyi olur düşüncesi ile istişareler gerçekleştiriyoruz. Elde ettiğimiz verileri de yine kendi aramızda değerlendiriyor ve nihai bir karara varıyoruz. Meslek yüksekokullarımızda üniversitemizin gözbebeği kuruluşları arasında yer alıyor. Mesleki ve teknik eğitimin en temel organları arasında sayılan meslek yüksekokullarımızın daha iyi yönetilmesi, akademisyenlerimizin daha verimli çalışabilmesi ve öğrencilerimizin de daha iyi bir eğitim alabilmesi noktasında bir takım tercihler yapıyoruz. Buralara başka bir deyişle yeni soluklar getiriyoruz. Ben görev almaya başlayan yeni yöneticilerimize başarılar diliyor, önceki dönem görev yapan tüm yöneticilerimize de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.