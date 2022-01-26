Üniversitede öğrenci ve akademisyenlerin kartopu savaşı

Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı organize ettiği kartopu savaş, Mediko'nun önündeki alanda yapıldı. Yüzlerce öğrenci, akademisyen ve idari personel çocuklar gibi eğlenerek birbirine kartopu fırlattı. Hafif kar yağışının altında gerçekleştirilen etkinliğe yurt dışından gelen öğrenciler de ilgi gösterdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Mehmet Aydemir, pandemiden sonra güzel bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, "Öğrenci topluluklarımız, akademisyelerimiz, idari personelimizle karın tadını doya doya çıkartıyoruz. Kar esaret değil, asalet olsun. Hep birlikte kartopu oynamaya başladık. Herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Kamerun'dan gelen Ramson isimli bir öğrenci ise, ilk defa kartopu savaşına katıldığını belirterek, "Herkes birbirine kartopu atıyor. Çok eğleniyorum. Biraz soğuk var ama kartopu oynadığım için hiç hissetmiyorum" diye konuştu.

Diğer öğrenciler ise sınavlardan sonra stres atmak için bu etkinliğe katıldıklarını belirterek, "Kartopu savaşında çok eğleniyoruz. Hareket ettiğimiz için üşümüyoruz. Bütünleme sınavları olsa da ondan önce stres atıyoruz" şeklinde konuştular.