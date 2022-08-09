Üniversitede Türk sanatları bölümü açıldı

Bu yıl ilk kez öğrenci alacak bölüme özel yetenek sınavıyla 20 öğrenci alınacak.

Bu yıl ilk kez öğrenci alacak Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde Tezhip, minyatür, hat ve ebru sanat dallarında derler verilecek. 15 Ağustos'ta müracaatların alınacağı bölümde 14 Eylülde özel yetenek sınavları başlayacak.

Bölümü gezen Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz, "Güzel sanatlar fakültemizin resim ve sahne sanatları bölümlerine ilaveten bu yıldan itibaren geleneksel Türk sanatları bölümünü açıyoruz. Bu bölüm 5 ayrı ana sanat dalından oluşuyor. İlk sanat dalını tezhip, ebru ve minyatürde alıyoruz. Hocalarımız kadro itibariyle tamamlandı. Bu yıldan itibaren özel yetenek sınavıyla 20 öğrenciyi almış olacağız" dedi.

15 Ağustosta Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne öğrenci almaya başlayacaklarını ifade eden Bölüm Başkanı Dr. Hatice Aksu, "Buradaki bölümlerimiz tezhip minyatür ve ebru ana sanat dalı biz bu sanat dallarında biz öğrencilerimizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.