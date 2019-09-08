Üniversiteli Burcu gözyaşları arasında toprağa verildi

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencilerden Burcu Örnek Bursa'nın İnegöl ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kastamonu-Daday karayolu Gölköy köyü mevkiinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencilerden Burcu Örnek'in cenazesi ailesi tarafından memleketi Bursa'nın İnegöl İlçesinde getirildi. Genç kız ikindi namazına müteakip Emir Sultan camiinde kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Anne ayakta durmakta güçlük çekti

Cenazede üniversite öğrencisi Burcu Örnek'in annesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadılar. Anne yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Kızının cenaze arabasına bindirildiği sırada araca sarılarak ağlaması yürekleri dağladı.

Cezaevindeki kardeşten son görev

Bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan Burcu Örnek'in kardeşi de cenaze geldi. Jandarma tarafından cami avlusuna elleri kelepçeli olarak getirilen şahıs kardeşinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Burcu Örnek'in Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu ve bir dönem Kadınlar 3'üncü Ligi'nde mücadele eden Karadeniz Ereğli Genç Yıldızspor'da futbol oynadığı öğrenildi. Genç kızın futbol oynadığı dönemde giydiği forması da tabutunun üzerine atıldı.