Üniversiteli gençler ‘gönüllü kan bağışçısı' olacak

Türk Kızılay, üniversiteli öğrencilerin kan bağışına teşvik edilmesi için Bursa Uludağ Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türk Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Davut Gürkan ve Güney Marmara Kan Alma Merkezi Müdürü Dr. Nihat Çakır imza attı. Yapılan işbirliği anlaşması çerçevesinde 2019-2020 bahar yarı yılında bütün üniversite öğrencilerine kan bağışının önemi 40 dakikalık dersler ile anlatılacak. Aynı zamanda yıl içerisinde iki kurumun ortak düzenleyeceği programlarda gençlere Türk Kızılay'ı ve yürüttüğü çalışmalar detaylı bir şekilde aktarılacak.

Rektörlük binasında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türk Kızılay'ın ülkenin gözbebeği kurumlarından bir tanesi olduğunu söyledi. Protokol ile kan bağışı ve bu bağış konusunda bilinçlendirme çalışmaları yürüteceklerini aktaran Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Öğrencilerimiz başta olmak üzere toplumu kan bağışı konusunda şuurlandıracağız. Önümüzdeki yarı yıl öğrencilerimize 40 dakikayı aşmayacak derslerde Kızılay'ın kan bağışı ve diğer faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapacağız. Sonraki süreçte ise yeni kayıt öğrencilere ve hazırlık sınıflarında yine Kızılay konusunda bilgiler vereceğiz. Kurumun üniversitemizdeki faaliyetlerini kolay bir şekilde yürütebilmesi için, birim yöneticilerinin temin edilmesi, planlamaların ve programların yapılabilmesi için kolaylıklar sağlayacağız. Protokole destek olan ve katkı veren herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“4 ilin kan ihtiyacının yüzde 97'sini karşılıyoruz”

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ise, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin Türkiye'nin en kalabalık ve büyük üniversitelerinden birisi olduğuna işâret etti. Protokole destek veren BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz'a teşekkür eden Şube Başkanı Davut Gürkan, “Öğrencilerimizin kan bağışı noktasında duyarlılığının arttırılması, hocalarımızın bu konudaki iş birliğiyle ve bizlere gösterecekleri destekler ile ayrı bir anlam kazanacaktır. İmzaladığımız protokol bizim için büyük bir önem taşıyor. Bursa ölçeğinde baktığımız zaman; Bölge Müdürlüğü olarak Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Bursa dahil olmak üzere toplam 67 hastanenin yüzde 97'lik kapasitesini karşılıyoruz. Bu çalışmalar içerisinde Bursa Uludağ Üniversitesi'nin bizlere çok önemli katkıları oluyor. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah işbirliği protokolü ile 2006 yılından itibaren yürüttüğümüz faaliyetlerimiz güzel bir ivme kazanacaktır” şeklinde konuştu.