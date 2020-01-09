Üniversiteliler ağaçları giydirdi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, seçmeli ders olarak gördükleri ‘El Örgüleri ve Çarpana Dokuma' dersinde hazırladıkları örgüleri kampustaki ağaçlara giydirdi.

BUÜ Tıp Fakültesi'nde seçmeli "El Örgüleri ve Çarpana Dokuma" dersi alan 36 öğrenci, yaptıkları el örgüsü dokumaları fakülte bahçesindeki bazı ağaçlara giydirdi. BUÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Sevgi Yüksel Uzunöz, öğrencilerin bu uygulamayla birlikte bir yandan el örgü tekniği ile geleneksel motifleri gelecek nesillere aktardıklarını, diğer yandan da doğanın korunmasına dikkat çektiklerini söyledi. Bu faaliyeti ders verdiği 36 öğrenciyle gerçekleştirdiklerini belirten Öğr. Gör. Uzunöz, "Hoş izler bırakacağını umduğumuz bu çalışmalar, tabiatın korunması ve gelecek nesillere aldığımızdan daha iyi durumda devredilmesi konusunda farkındalık oluşmasını sağlayacak" dedi.

Uzunöz, gençlerin örgüye ve geleneksel el sanatlarına ilgilerinin arttığını ifade etti. çok sayıda ağacı giydiren öğrenciler, ağaçların önünde hep birlikte hatıra fotoğraflı çekildi.