Üniversiteliler ekolojik tarımı yerinde inceledi

Ekolojik tarım çalışmalarını yerinde inceleyen heyet, üretimi yapılan ürünler hakkında detaylı bilgi aldı.

Nilüfer Belediyesi'nin ekolojik ürün denemesi yaptığı Küçük Ölçekli Kent Bostanları'na öğrenciler ve ekolojik tarıma ilgi duyan vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Ürünlü Mahallesi'nde yer alan Kent Bostanları son olarak, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri ile organik tarıma ilgi duyan vatandaşları ağırladı. Kent Bostanları'nı gezerek çalışmaları yerinde inceleyen heyet, ekolojik şartlarda üretilen ürünler hakkında Nilüfer Belediyesi Çevre ve Kırsal Alan Danışmanı Arca Atay'dan bilgi aldı. Sebze, mısır, ayçiçeği ile tıbbi aromatik bitki çeşitlerini yakından tanıma fırsatı bulan katılımcılar, tohum alma işlemi de gerçekleştirdi. Katılımcılar, kompost üretimi hakkında da bilgilendi. Organik tarımın tanıtımı ve yaygınlaştırılması maksadıyla ilgi duyan vatandaşlara yönelik eğitim düzenlediklerini belirten Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Organik Tarım Birim Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ak, “Eğitim sonunda başarılı olan öğrencilere organik tarım sertifikası veriyoruz. Bu kapsamda eğitimin bir bölümünü Türkiye'deki özel yerlerden biri olan Kent Bostanları'nda gerçekleştirdik. Çok faydalı bir eğitim oldu. Anlatılan dışında yapılanları yerinde görmek çok önemli” dedi.