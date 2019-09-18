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Üniversiteliler Gölyazı'yı temizledi

Bursa’da sosyal medyadan temizlik hareketi başlatan ve çoğunluğu Uludağ Üniversitesi öğrencilerinden oluşan “Doğa için sen de gel” grubu Gölyazı’yı temizledi.

Bursa'da sosyal medyadan temizlik hareketi başlatan ve çoğunluğu Uludağ Üniversitesi öğrencilerinden oluşan “Doğa için sen de gel” grubu Gölyazı'yı temizledi.


Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen gençlerin sosyal medya üzerinden kurdukları “Doğa için sen de gel” grubunun çevre temizliği hareketinin ikinci durağı Gölyazı oldu. Daha evvel de Bursalıların uğrak yeri olan Dağyenice göleti etrafında çevre temizliği yapan ekip, yanlarına aldıkları çöp poşetleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde Gölyazı'ya gitti. Burada çevre temizliği yapan ekip, birkaç saat içinde onlarca çöp poşetini doldururken, yaptıkları temizlik hareketi vatandaşların takdirini kazandı.


Çevre kirliğine dikkat çeken Uludağ Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan Fatma Yılmaz, imkan buldukça bu gibi faaliyetlere devam edeceklerini belirterek, piknikten arta kalan çöplerin mutlaka çöp kutularına atılması gerektiğini dile getirdi.

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