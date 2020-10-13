Ünlü futbolcudan kanser farkındalığına destek

Meme kanserinde ‘kontrol sende' etkinliğine katılan eski futbolculardan Sercan Yıldırım, farkındalığa destek oldu.

Meme kanseri farkındalık ayı için kurulan standa gelen survivor ünlüler takımı oyuncusu ve eski futbolcu Sercan Yıldırım, meme kanseri farkındalığına destek verdi. Yıldırım, kadınları meme sağlığı konusunda bilinçlendirerek, kendi kontrollerini yapabileceklerini ve erken teşhise imkan tanıyan bu kontrolün ileride ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında hayat kurtaracak kadar önemli olduğunu hatırlattı. Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı ise, "Diğer hastanelerimizde de olduğu gibi Medicana Bursa Hastanesi olarak meme kanseriyle ilgili Ekim ayı boyunca kansere karşı farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü meme kanserinde erken teşhis çok önemli. Kendinize ayıracağınız bir saat, erken teşhis ve meme kanserinden kurtulmanızı sağlayabilir. Unutmayın, küçük alışkanlıklar büyük fark oluşturur" dedi.

Etkinlikte ayrıca, 'Mesajını bırak, kansere karşı bizimle savaş' sloganıyla da farkındalık oluşturmak isteyen kişilerin mesajları kurulan dilek panosuna asıldı.