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Ünlü müzisyen Bülent Ortaçgil Bursa'da sevenleriyle buluştu

Ünlü besteci, gitarist Bülent Ortaçgil Bursa’da sevenleriyle buluştu.

Ünlü besteci, gitarist Bülent Ortaçgil Bursa'da sevenleriyle buluştu.


Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen dünyanın ilk ve tek Hamak Festivali'nde ünlü besteci ve gitarist Bülent Ortaçgil sahne aldı. Nilüfer Balat Ormanı'nda düzenlenen festivalde sahne alan Ortaçgil, “Sensiz olmaz, Bu su hiç durmaz, Eylül akşamı, Olmalı mı olmamalı mı” gibi eserlerini seslendirdi. Yaklaşık 1 buçuk saat sahnede kalan Ortaçgil, sevenlerinden tam not aldı. Festival yarın Can Gox konserinin ardından sona erecek.

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