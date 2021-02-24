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Ünlü oyuncu Burcu Kara babasının tarlasında zeytin dalı topladı

Sinema ve dizi oyuncusu Burcu Kara, memleketi İznik’te ailesinin tarlasında zeytin dalı toplarken görüntülendi.

Sinema ve dizi oyuncusu Burcu Kara, memleketi İznik'te ailesinin tarlasında zeytin dalı toplarken görüntülendi.


İstanbul'un trafiğinden ve iş hayatının yoğunluğundan kaçan oyuncu Burcu Kara, birkaç günlüğüne Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Göllüce Mahallesi'ndeki ailesinin yanına geldi. Burada ailesinin tarla işlerine yardım eden Kara, zeytin dallarını traktöre yüklerken görüntülendi. Burcu Kara'nın bu doğal davranışı hayranları tarafından beğeni topladı.

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