Ünlü spor adamının acı günü

Futbol hayatının ardından başta Galatasaray olmak üzere bir çok takımda antrenörlük yapan Ahmet Akcan'ın babası Mehmet Akcan (86) hayatını kaybetti. Mehmet Akcan Orhangazi'ye bağlı Yeni Sölöz mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Galatasaray'ın Mustafa Denizli döneminde yardımcı antrenörlüğünü yapan, uzun yıllardır futbol dünyasında teknik direktörlük yapan, halen televizyon yorumculuğu yapan Ahmet Akcan'ın babası Mehmet Akcan vefat etti. Aslen Orhangazi'li olan Ahmet Akcan'ın babası Mehmet Akcan, Orhangazi'ye bağlı Yeni Sölöz Mahallesi'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmet Akcan cenazedeydi

Ünlü spor adamı Ahmet Akcan'ın Almanya'da hayatını kaybeden babası Mehmet Akcan'ın cenazesi Yeni Sölöz Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mehmet Akcan'ın cenazesine Ahmet Akcan, bazı spor adamları, Orhangazi'den ve İstanbul'dan gelen Akcan ailesinin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.