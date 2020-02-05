Ünlü tatlıcıyı öldüren dayıya müebbet talebi

Bursa'da ünlü tatlıcıyı öldüren dayıya müebbet talep edildi.

2018 yılı Temmuz ayında Nilüfer ilçesi Lefkoşa Caddesi'nde meydana gelen olayda, ünlü Bağdat Tatlıcısı'nın sahibi Fatih Karaman (38), araç içerisinde eşiyle konuştuğu sırada dayısı Yılmaz S. (53) tarafından başından vuruldu. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaman hayatını kaybetti. Dayı ise, cinayetten tutuklandı.

Yılmaz S. hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık, maktul Fatih Karaman'ın eşi Yadigar ve annesi Necla Karaman ile tarafların avukatları katıldı. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Yılmaz S., "Babadan kalan Bağdat hurmacısını yıllarca birlikte işlettik. Firmamızı büyütmeye karar verdik. Kayapa'da bir fabrika tuttuk. Ancak, mali zorluklar çekmeye başladık. Avukatımızın yönlendirmesiyle iflas gibi gösterip, yeni kurulan şirketin başına yeğenim Fatih Karaman geçti. Fatih, ben ve diğer dayılarına haftalık bin 500 lira vermeye başladı. Biz haftalık alırken, firmada çalışan olan Fatih'in birden lüks hayat yaşamaya başladığını gördüm. Ben kendisine durumu sormaya başladığımda bana karşı çıktı, haftalığımızı kesti, çocuklarımızı işten çıkardı. Aracılarla beni tehdit etmeye başladı. Öldüreceğini ve ellerime çekiçle vurduracağını söyledi" dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın "tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ateşli silahlar kanununa muhalefetten 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca savcı, sanığın suçu ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle indirim yapılarak cezasının müebbet hapse çevrilmesini istedi.

Mütalaanın ardından sanık, pişman olduğunu ve öldürme amacının olmadığını ifade ederek, "Keşke o beni öldürseydi, mağdur olmazdım o zaman" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, karara bağlamak üzere duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.