Unutulmaya yüz tutmuş sanatlar hayat bulacak

Protokol sayesinde unutulmaya yüz tutan sanatların gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, bir dizi temasta bulunmak üzere Bursa'ya gelen MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük'ü ağırladı. Ziyarette Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Bursa Olgunlaşma Enstitü Müdürü Nilüfer Karakoç, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Nevzat Gültekin ile Araştırma ve Tanıtım-Pazarlama Bölümü idarecileri de hazır bulundu. Görüşmede BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Faaliyetlerinin Düzenlenmesine Yönelik İşbirliği Protokolü'ne imza attı. Protokol çerçevesinde “Yunus Emre, Balıkesir kadın giysileri, kilimlerin dili vb.” projeler hayata geçirilecek.

İmza töreninde konuşan Yusuf Büyük, "Olgunlaşma enstitülerimiz unutulmaya yüz tutmuş tarihî değerlerimizi tekrar gün yüzüne çıkarmak üzere faydalı çalışmalar yürütüyor. Ancak bu değerlerin tek başına ortaya çıkarabilmesi mümkün olmadığı için üniversitelerimizle işbirliği protokolleri yapıyoruz. Benim de son derece önemsediğim bu protokolle üniversitemizin akademik personeli, Olgunlaşma enstitümüzdeki öğretmen ve yöneticilerimizle bu çalışmaları nasıl daha güzel yapabiliriz gayreti içerisinde olacaklar. Özellikle bugün ziyaret ettiğim Bursa'yı diğer Olgunlaşma Enstitülerinden farklı kılan pek çok faaliyeti de burada görmek, özellikle Türkiye'nin çeşitle yerlerindeki türbelerin sandukalarının üstündeki pûşîdelerin elle yapılmış olması beni son derece mutlu etti. Bu protokolden inanıyorum ki çok istifade edeceğiz. Katkılarından dolayı rektörümüze çok teşekkür ediyorum" dedi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise, "Üniversiteler bulundukları toplumun işaret fenerleri gibidirler. Üniversitelerin üç önemli görevinden sonuncusu ürettiklerini toplumla ve şehirle paylaşmaktır. Bu anlamda Hayat Boyu Öğrenme ve Olgunlaşma Enstitüsü gibi faaliyetlerde Üniversitemizin de ciddi katkıları olacaktır. Bizim sanat tarihi bölümümüz, nasip olursa önümüzdeki sene açmayı planladığımız geleneksel Türk sanatları bölümümüz, güzel sanatlar fakültemiz, tekstil mühendisliğimiz, grafik bölümlerimiz, konfeksiyonculuk ve mimarlık bölümlerimizle ciddi destekler sunabiliriz. Biz bunu bir lüks olarak değil görev olarak görüyoruz. Bizimle böyle bir işbirliğine gittiğinizden dolayı mutluluğumu ifade ediyor, çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de imzalanan protokolden memnuniyet duyduğunu dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Aynı zamanda protokol kapsamında Bursa Olgunlaşma Enstitüsü'nün tasarım ve üretim atölyelerinde hazırlanan ürünler üniversite bünyesinde sergilenecek.