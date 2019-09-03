“Üreticiyi mutlu edin, teneke çalarak da eğleniriz”

Mudanya Ziraat Odası Başkanı Raif Döner'in başkanlığında toplanan Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, üreticinin yaşadığı zorluklar ve fiyat düşüklüğünü ele aldı.

Türkiye'de tarımın son yıllarda çok zor bir dönemden geçtiği ifade edilen toplantıda, üretimin düşmekte olduğu, genç nüfus köyleri terk ettiği için tarımda çalışacak insan bulmanın zorlaştığı bildirildi. Döviz kurundaki aşırı artışın üreticinin maliyetlerini yüzde 50 ile yüzde 90 oranında artırdığı, çiftçinin nefes almakta bile zorlandığı vurgulandı. Başlı başına bir afet olan bu duruma karşı üreticinin borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi istendi.

Koordinasyon toplantısında, “M. Kemalpaşa ve Karacabey'de domates eken üretici masrafını dahi karşılayamıyor. Bunun için sözleşmeli tarım devreye sokulmalı. Domates üreticisi nefes almalı. Yenişehir de kırmızı biber, dolma biber, sivri biber, çarliston üreticisi çok zor durumda. Maliyetine mahsûl satıyorlar. Bursa ovasında elma ve armut maliyet fiyatına satılmakta. Fiyatlar dip yaptı. Hiç kimse çiftçiye sahip çıkmıyor. Nasıl ki fiyatlar yükselince tanzim satışlar kuruldu, tüketicinin mağduriyeti giderildi, şu anda mağdur olan üretici elinden tutulmasını bekliyor. Aradan bir hafta geçmeden 10 TL olan siyah incir bir anda 3 TL ye düştü. Her yıl oynan oyun bu yıl da sahneye kondu. Tarım A.Ş.'nin devreye girmesi ile fiyatlarda bir düzelme görülse de yeterli değil. Bunun için acilen kooperatiflerimizi kurmalıyız. Pazara hakim olmalıyız. Bunun için genelde ve yerelde desteğe ihtiyacımız var. Bursa Kooperatifler Birliği'nin pazarladığı incirin 250 ton olduğu dikkate alınırsa bu mesele daha net anlaşılır. Kurulacak kooperatiflere ürünleri işlemek için depo ve paketleme tesisleri ile soğuk hava deposu kurulması konusunda destek olunmalı” dedi.

Açıklamada, “Son günlerde il ve ilçe belediyeleri birçok tarım ürünü için festival ve şenlik düzenliyor. Çiftçi kan ağlarken festival bizim neyimize? Festival ve şenliklere ayrılan ödenekler tarıma ayrılmalı. Bütçenin yüzde 10'unu tarıma ayırmak zorundalar. Yapılacak tek şey tarım ürünlerinin pazar yollarını açmak ve ihracatı için çalışmalar yapmak. Üretici kazansın, o zaman teneke çalarak bile eğlenir” denildi.

Koordinasyon toplantısında, “Şunu herkes çok iyi bilmeli ki, bir ülkede çiftçinin meselesi herkesin meseledir. O ülkede tarım sektörü eğer canlıysa insanlar mutlu olur. Tarım sektörünün problemleri varsa insanlar mutlu değildir. İnsanların mutlu ve huzurlu yaşayabilmesi için tarım sektörünün üretmesi lazım. Bu ülkede anahtar kelime üretmek, üretmek. Başka çıkış yok” mesajı verildi.