Üretim yapan kadın kooperatifler yaygınlaşıyor

Orhaneli'de 'tarımsal örgütlenme kooperatifçilik tarımsal kalkınma kadın kooperatifleri' konulu konferans düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen kadın kooperatifçiliği konulu konferansta bilgilendirme ve sunumuna Tarım İl Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Müdürü Cüneyt Çavuşoğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Fikriye Aydın, Orhaneli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Küdürü Ergin Alkan ve üretici kadınlar katıldı. Orhaneli'de kadınların kendi ürettikleri ürünleri piyasada pazarlamalarını amaçlayan bir kuruluş olan kooperatif, 2015 yılında kuruldu. Orhaneli'deki kooperatifin üye sayısının 300 civarı olması hedefleniyor.

Orhaneli Tarım İlçe Müdürü Ergin Alkan, "Biz, sizin yanınızdayız, beraberiz. Sizin bugün kazandığınıza artı bir lirayı katkıya sunmak için buradayız. Orhaneli'de her şeyimiz var, bu topraklarda her şey yetişir. Bizde destek vereceğiz" dedi.