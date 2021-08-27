Üretime şiir molası verdiler

Nilüfer Belediyesi'nin “Yılın Yazarı Gülten Akın Etkinlikleri” kapsamında düzenlenen etkinliğe konuk olan şair Betül Dünder, Minteks çalışanlarıyla söyleşi gerçekleştirdi.

Gülten Akın'ın hayatından kesitler paylaşan Dünder, usta şairin şiirlerini de okudu.

Minteks çalışanları, üretime şiir molası verdi. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'nün “Yılın Yazarı Gülten Akın Etkinlikleri” kapsamında düzenlediği şiir buluşması bu kez, Minteks fabrikasında gerçekleşti. Minteks'in bahçesinde düzenlenen buluşmaya, şair Betül Dünder konuk oldu. Mesai saati içinde gerçekleşen etkinliği Minteks çalışanları ve yönetimi, üretime ara vererek ilgiyle takip etti. Çalışanlarla Gülten Akın'ın hayatı, yaşanmışlığı ve edebi yolculuğuna yönelik söyleşi gerçekleştiren Dünder, usta şairin şiirlerini de okudu.

Gülten Akın denildiğinde görünen ve bilinenin ardında başka büyük bir dünya olduğunu dile getiren şair Betül Dünder, “Bize öğretilen bir başka şeye isyan ettiğini çok ileri ki zamanlarda öğrendim. Şiir, bizi meydana çıkaran herhangi bir şey olmayabilir ama fabrikada, sokakta, evimizin içinde duyduğumuz herhangi bir sözcük, yaşama tutunmamız için can simidi olabilir. Şiirin gücü de buradan geliyor” dedi. Gülten Akın eserlerinin öne çıkan özelliklerinden birinin de yaşanmışlığın ve mücadelesinin izlerini taşıması olduğunu belirten Dünder, “Gülten Akın ‘Kestim Kara Saçlarımı' dediğinde adaleti, bütün toplum, ezilenler, mağdurlar adına mücadelesini sürdürmek için bir hayatın yolcusu olduğunu 8 yaşındayken bana hissettirmişti. Kendi içindeki maneviyatı, baskının karşısında başka bir duyarlılığa çeker ve ilahiler bambaşka sözcüklerle karşımıza gelir” şeklinde konuştu.

“Gülten Akın Türkiye coğrafyasıdır”

Şiiri, müziği çağıran ve müzikle insanı hayata hazırlayan bir ırmağın çakıl taşı olarak betimleyen Betül Dünder, “Gülten Akın, Türkiye coğrafyasıdır” dedi. Dünder şöyle devam etti: “Gülten Akın tektir. Bu çok önemli. Kendimizi, kendimizle karşılaştıracak kadar net şiirleri var. Çünkü herkesi görendir. Anadolu'yu adım adım gezmiştir. Kadın olarak ‘İkinci cins' olarak nitelenen, erkeğin dünyanın efendiliği, sistemin onları yücelttiği bir dünyada tekrardan varoluş mücadelesi vermek konusunda, bizim ondan ilham aldığımız bir Gülten Akın'ımız var. O dönemde sürekli yönetimin değiştiği, toplumun ona göre biçimlendiği ülkenin insanı, şairi ve aydını olarak hiçbir zaman duymamazlık, görmemezlik, bilmemezlik etmeyen bir kadın. Bu anlamda örnek alınacak bir kadın. Şiirin kadınları, birbirinin kapısını Gülten Akın'la çalmaya başladılar. O, gerçekten bize kendi yaşadığımız şiir evinde büyük odalar açtı ve hiçbir zaman o kapıyı kapatmadı.” Söyleşinin ardından Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala, şair Betül Dünder ile Minteks Yönetim Kurulu Üyeleri'ne plaket vererek teşekkür etti. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, etkinliğe katılan Minteks çalışanlarına, Gülten Akın'ın “Deli Kızın Türküsü” adlı kitabını da hediye etti.