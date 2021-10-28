Ürünlü kıl sivri biberi coğrafi işareti hak ediyor

Nilüfer Belediyesi, Ürünlü'de yaklaşık 50 yıldır üretilen tatlı kıl sivri biberin, bölgede eski yıllardaki gibi daha fazla üretilmesi ve Türkiye genelinde tanınması için çalışmalar yapıyor.

Ürünlü kıl sivri biberinin coğrafi işaret alabilecek bir ürün olarak değerlendirildiğini belirten Nilüfer Belediyesi Çevre ve Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay, “Bu ürünü bütün Türkiye'nin tanımasını sağlayacağız” dedi.

Ürünlü'nün meşhur kıl sivri biberi yetiştiği toprak ve bölgenin iklim şartlarının da etkisiyle Türkiye'de yetiştirilen kıl sivri biberler arasında aranılan bir ürün oldu. Nilüfer Belediyesi bir taraftan Ürünlü Biber Şenliği düzenleyerek bölgenin bu özel biberinin tüm Türkiye'de tanınması, pazar payının büyümesi için çalışmalar yaparken, Nilüfer Kent Bostanları'nda da tohum amaçlı üretimlerini yapıyor. Bu tohumlar da takas yoluyla hem Bursa'da hem de farklı illerden gelen üreticilere ücretsiz olarak dağıtılıyor. Nilüfer Kent Bostanları'nda tohum amacıyla ürettikleri ürünlerden birinin de Ürünlü tatlı kıl sivri biberi olduğunu belirten Nilüfer Belediyesi Çevre ve Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay, Ürünlü'nün artık biberiyle ünlü kırsal bir mahalle olduğunu söyledi. Atay, Ürünlü'de yaklaşık 50 yıldır yetiştirilmekte olan bu tatlı kıl sivri biber çeşidinin artık bölgeyle anılır hale geldiğini belirtti. Ürünlü'de yetişen tatlı kıl sivri biberin özellikle kahvaltılarda ve turşu için istenen bir çeşit olduğunu ifade eden Arca Atay, önceki yıllarda bu biberin Ürünlü'de çok daha geniş alanlarda üretildiğini ancak yavaş yavaş üretimin azalmaya başladığını belirtti. Üretimin artırılması için çalıştıklarını ifade eden Arcay Atay, “Kıl sivri biberin yaşaması ve Türkiye'nin dört bir yanında daha da tanınabilir hale gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. Biz Kent Bostanları'nda ürettiğimiz Ürünlü kıl sivri biberini üretip tohumlarını alıyoruz ve bu tohumları halka dağıtıyoruz. Ayrıca Ürünlü'deki çiftçilerden de fide alıp halka ücretsiz dağıtıyoruz ki daha çok alanda üretilsin, yayılsın. Ürünlü kıl sivri biberi coğrafi işaret alabilecek bir ürün” dedi.

Kıl sivri biberin Nilüfer'e 1970'li yıllarda İstanbul Pendik'ten geldiğini belirten Atay, “Ama bu iklimi, toprağı sevmiş ve burada çok güzel bir ürün yetişiyor. Ürünlü'de yetişen bu biberin ihracatı yapılıyormuş bir zamanlar. Turşu yapımında da çok istenen, tatlı, güzel bir biber. Biz bu biber çeşidi için coğrafi işaret almak istiyoruz” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi'nin de özellikle biber şenliklerinde her zaman Ürünlü kıl sivri biberini ön plana çıkardığına da dikkat çeken Atay, “Buralardan ürettiğimiz ürünlerden aldığımız tohumları ve fideleri halka dağıtmaya devam edeceğiz. Vatandaşlar bu sayede bahçelerinde, bostanlarında, teraslarında Ürünlü kıl sivri biberini üretmiş oluyor. Bursa zaten tanıyordu, Türkiye'nin tanımasını sağlayacağız” dedi.

Ürünlü'de kıl sivri üreten üretici de aldığı verimden memnun. İki kuşaktır tarlalarında geniş alanda sadece kıl sivri biber üreten Ahmet Uçan da, 1970 yılından bu yana biber ektiklerini belirterek, biber üretimi ile geçim kaynaklarını sağladıklarını söyledi. Eskiden fideyi başka yerden satın aldıklarını söyleyen çiftçi Ahmet Uçan, artık son yıllarda ürettikleri biberlerden tohum alıp çoğaltarak üretime devam ettiklerini ifade etti. Uçan, “Dedelerimiz, babalarımız dışarıdan almayalım kendimiz tohum alalım demişler. Kendi yetiştirdiğimiz ürünlerden aldığımız tohumları ekip, üretim yapıyoruz. Bu tarladan aldığımız tohumu, aynı tarlaya değil, farklı tarlalara ekiyoruz. Böylece verim ve kalite daha fazla oluyor. Ürünlü kıl sivri biberi çok özel, özellikle turşu yapımında çok tercih edilen bir tür. Ürünlü kıl sivri biberinden yapılan turşudan daha kaliteli turşu yapanı tanımam. Erimez, nereye koyarsan koy erimez” diyerek ürettikleri ürünün farkına da dikkat çekti. Bu yıl yaklaşık 5 ton biber hasadı yaptıklarını belirten çiftçi Ahmet Uçan, “Önceden günde 1 ton biber topluyorduk ama şimdi işçi sorunu var. İşçi bulamıyoruz. Biz yine de Ürünlü kıl sivri biberini ekmeye devam edeceğiz. Bırakmayız zaten. Benim mayam bu, işim bu” diye konuştu.