Üsküp'ün Maddi ve Manevi Işıltıları Fetih Müzesi'nde

Osmangazi Belediyesi ve Üsküp Kent Müzesi işbirliğinde düzenlenen “Üsküp'ün Maddi ve Manevi Işıltıları” konulu fotoğraf sergisi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde açıldı.

Mimari ve sanatsal özellikleri ile Türkiye'nin gurur kaynağı olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, yansıttığı tarihi değerlere uygun sergi, konferans, panel ve çeşitli toplantılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 500 yıldan fazla Osmanlı hakimiyetinde kalan, ortak kültürün derin izlerini taşıyan Üsküp'ün zengin kültürel hazinesinin fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışı, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez, Üsküp Şehir Müzesi Müdiresi Frosina Zafirovska, Üsküp Şehir Müzesi Uzman Danışmanı Dragica Zivkova, serginin Osmanlı Dönemi Bölümü Sorumlusu İgor Kuzmanovski, serginin Bizans Dönemi Sorumlusu Klime Korobar ve Bursalı sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşti.

Programın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez, Fetih Müzesi'nde anlamlı bir kültürel etkinliğe ev sahipliği yapmanın memnuniyetini yaşadıklarını belirtti. Erdönmez, “Açıldığı günden itibaren düzenlediğimiz birbirinden kıymetli sergiler, söyleşiler, etkinlikler, defileler ile bir yandan sanat ve kültür dünyamızı zenginleştirirken, bir yandan da kültürel kardeşliğimizi ve ortak değerlerimizi yeniden canlandırıyoruz. Bugün de böyle bir etkinlik için bir aradayız. Üsküp Kalesi ve eski Üsküp Çarşısı'nın değerlerinin bir bölümünü gördüğümüz sergi, hem eserleri ile hem de manevi anlamı ile farklı duygular yaşatacak, tarihe tanıklık etmemize vesile olacak. Bu anlamlı sergiye, 6 ayda 462 bin ziyaretçiyi ağırlayan dünyanın tam panoramik en büyük müzesi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ev sahipliği yapmaktan ayrıca onur duyuyoruz” dedi.

Serginin iki dost ülke arasındaki kültürel paralellikleri vurguladığını belirten Üsküp Şehir Müzesi Müdiresi Frosina Zafirovska ise, “Kronolojik çerçeve kapsamında sanatsal fotoğraflar olarak seyircinin dikkatine sunulan nesneler, Üsküp'ün erken Ortaçağ ve Osmanlı Dönemi'ndeki geçmişine tanıklık yapan değerli unsurlardır. Beş asırlık Osmanlı mevcudiyeti Üsküp şehrine güçlü ve kalıcı izler bırakmıştır. Bu anlamda hayata geçirdiğimiz sergimizde, nesnelere odaklanarak onların estetik, manevi ve pratik değerlerini yeniden keşfetme imkanı buluyoruz. Bizleri ağırlayan Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ediyor, tüm Bursalıları sergimizi gezmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Konuşmalarının ardından açılış kurdelasını keserek sergiyi gezen misafirler, 18 panonun yer aldığı serginin 1 ay boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacağını söyledi. Sergi açılışı sonrasında müzeyi gezen misafirler, kubbe bölümüne çıktıklarında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bursa'nın fetih gününü yansıtan panoramik resmi hayranlıkla inceleyen heyet, muhteşem eseri dünyaya kazandıran Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı tebrik etti.