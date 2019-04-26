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Üst geçit yerine ana yolu kullandı, az daha canından oluyordu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde üst geçit yerine ana yoldan karşıya geçmeye çalışan kadın otomobil çarptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üst geçit yerine ana yoldan karşıya geçmeye çalışan kadın otomobil çarptı. Kontrolden çıkan otomobil takla attı. Yaya ile sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinden meydana geldi. Hüseyin B. (22) idaresindeki özel otomobil üst geçit yerine ana yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nebahat A'ya çarptı. Kazada kontrolden çıkan otomobil takla atıp orta refüjdeki tellerin üzerine devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada sürücü ve yaya yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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