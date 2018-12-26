Usta oyuncu, ‘Hayatta oynamam' dedi

‘Hayatta Oynamam' adlı gösterisiyse tiyatro severlerin karşısına çıkan Alacakaptan, sanat dünyası, tiyatro ve halkın sanata bakışıyla ilgili görüşlerini izleyenleriyle paylaştı.

Fiziki yatırımlarla kenti geleceğe taşırken, sosyal ve kültürel etkinliklerden de taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi, Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte usta oyunca Ulvi Alacakaptan'ı Bursalılarla buluşturdu. Kültür Akademisi'nce düzenlenen Edebiyat ve Sanat Programlarının 6'ncısına Ulvi Alacakaptan konuk oldu. Henüz 9 yaşında iken 1958 yılında İstanbul Radyosu Çocuk Kulübüne seçilen, Genco Erkal'ın kurduğu Dostlar Tiyatrosu'nda 1969-1971 yılları arasında tiyatro kursu alan Alacakaptan, bugüne kadar 10'larca tiyatro oyunu ve sinema ve dizi filmde rol aldı. Bursa'da ‘Hayatta Oynamam' adlı gösteriyle tiyatro severlerin karşısına çıkan Alacakaptan, dünden bugün tiyatro ve sanata bakışı değerlendirdi. Etkinliğin sonunda Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan, günün anısına usta oyuncuya BUSMEK kursiyerleri tarafından yapılan el emeği bir biblo hediye etti.