Usta şair şiirleriyle anıldı

Yıldırım Belediyesi, Üstat Sezai Karakoç'un doğum gününde Serdar Tuncer'in katılımıyla düzenlediği ‘Bir Muştu'nun Şairi Sezai Karakoç' programıyla şiir severlerin gönlüne dokundu.

Yıldırım Belediyesi, doğum gününde Üstat Sezai Karakoç'u şiirleriyle yâd etti. Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen ‘Bir Muştu'nun Şairi Sezai Karakoç' programında Serdar Tuncer, Mona Rosa'dan Köşe'ye birbirinden güzel Sezai Karakoç şiirlerini yorumlayarak Yıldırımlılara şiir dolu unutulmaz bir gece yaşattı. Serdar Tuncer seslendirdiği Karakoç şiirleriyle dinleyenlerinden tam not aldı.

Türk edebiyatının en önemli köşe taşı şairlerinden biri olan mütefekkir, Üstat Sezai Karakoç'u doğum gününde Yıldırım'da anmaktan mutluluk duyduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Üstat Sezai Karakoç çok iyi tanınmıyor, bilinmiyor. Bizler aslında kaybettiğimiz şeyi de çok iyi anlamış değiliz. Bu sebeple Sezai Karakoç'u anlatmak gibi bir sorumluluğumuz var. Onu edebiyat dünyasına miras bıraktığı eserlerden, şiirlerinden ve kitaplarından anlamak, tanımak ve sonrasında da tanıtmak oldukça önemli. Genç nesiller Sezai Karakoç gibi değerlerle yetişsin diye Yıldırım Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Program sonunda katılımcılara Yıldırım Belediyesi yayınlarından çıkan ‘Medeniyetimizin Dili' kitabı hediye edildi.