Üstün zekalı çocuklar atıklar için şarkı besteleyip seslendirdi milyonlarca izlendi

Bursa'da eğitim gören üstün zekalı öğrenciler vatandaşların atıkları doğru şekilde atması ve daha temiz çevre için şarkı besteleyip seslendirdi. Şarkı internet ortamında milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Gelişen teknolojiyle birlikte artan tüketim alışkanlığından dolayı atıkların çevreye verdiği zararın önüne geçmek isteyen Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim gören 12 öğrenci; çevre kirliliği ve atıkların düzgün şekilde depolanması için şarkı besteleyip seslendirdi. İnternet ortamında paylaşılan klip milyonlarca izlenmeye ulaştı. Minik öğrenciler seslendirdikleri şarkıda vatandaşları çöplerini geri dönüşüm kutularına atmaları ve daha temiz bir toplum için uyarılarda bulundu. Temiz toplum uyarısını şarkı diline çevirip eğlenceli hale getiren çocuklar büyük takdir topladı. Çocuklara klipte müzik öğretmenleri de enstrümanlarıyla eşlik etti. Öğrenciler önümüzdeki günlerde toplumun farklı konularına dikkat çekmek için yeni besteler yapmaya hazırlanıyor.